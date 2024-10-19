ليبيا تشارك في مؤتمر حول دعم النظم الصحية بالدول العربية

يشارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في فعاليات “المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية”، الذي يُعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، ويعقد في الأردن حسب قرارات مجلس وزراء الصحة العرب.

وبحسب وزارة الصحة، “يهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله السبت، في العاصمة عمّان، والذي تنظمه وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، إلى تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك”.

ووفق بيان الوزارة، “يشارك في المؤتمر نحو 500 شخص، بينهم وزراء الصحة العرب وأطباء من الكفاءات الصحية العربية التي حققت نجاحات بارزة في الخارج”.

وبحسب البيان، “يتضمن المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، ست جلسات عمل تتناول عدة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور مناقشة واقع وتحديات هجرة العاملين الصحيين في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية للاستفادة من خبرات الكفاءات الصحية المهاجرة لدعم القطاع الصحي، وبحث سبل إشراك هذه الكفاءات في دعم التدريب، بناء القدرات الصحية، تطوير الخدمات ونظم الرعاية، إضافة إلى دور الكفاءات في تعزيز البحث العلمي”.

ووفق وزارة الصحة، “يوفر المؤتمر فرصة للحوار البناء بين الكفاءات المهاجرة والمؤسسات الحكومية، للمساهمة في تفعيل دورهم في دعم وإصلاح النظم الصحية في الدول العربية والحد من ظاهرة هجرتهم”.

هذا ودعا المشاركون إلى “تحويل أزمة هجرة الكفاءات الصحية إلى فرصة، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لاستثمار هذه الكفاءات بما يخدم التنمية الصحية المستدامة في المنطقة العربية”.