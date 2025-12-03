ليبيا تشارك بمؤتمر حول «مكافحة الفساد» في أمريكا

شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه والوفد المرافق له في أعمال المؤتمر العالمي الثاني حول تسخير البيانات لتحسين قياس الفساد، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025.

وتم خلال المؤتمر مناقشة الممارسات الجيدة والتحديات المرتبطة بالنهج القائم على البيانات لمكافحة الفساد، واعتماد مبادئ فيينا كإطار عالمي لقياس الفساد، بهدف تفعيل هذه المبادئ بشكل أكبر وتزويد الدول الأعضاء بأدوات وأطر عمل وآليات تعاونية ملموسة لتعزيز قياس الفساد، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وشمل المؤتمر، المستمر ثلاثة أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى ولجاناً فنية وموائد مستديرة للخبراء، لاستعراض الأساليب الناشئة والابتكارات الرقمية والدروس المستفادة من الماضي، وطرق قياس الفساد في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تقييم الأداء المؤسسي لوكالات مكافحة الفساد، وقياس التدفقات المالية غير المشروعة والأثر الاقتصادي للفساد.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز التعلم بين الأقران وتبادل الممارسات العالمية والإقليمية والوطنية، وإطلاق لوحة المعلومات الرقمية العالمية لمكافحة الفساد، وتقديم أدوات بيانات ومؤشرات وتقارير جديدة لدعم الدول الأعضاء في استخدام منهجيات قائمة على الأدلة لقياس الفساد، بما يتيح للدول مشاركة تجاربها الوطنية وعرض الأدوات المبتكرة والمساهمة في صياغة نهج عالمي فعال لمكافحة الفساد.