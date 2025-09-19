ليبيا تشارك بمؤتمر دولي لتعزيز «التعددية والتعاون الرقمي» بين الدول

شاركت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، برئاسة ربيعة أبوراس وعضوية مهدي الاعور، في المؤتمر البرلماني الدولي حول منظمة التجارة العالمية، الذي نظمّه البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، حيث جاءت الجلسة الرئيسية بعنوان: “البرلمانيون يعزّزون التعددية من خلال التجارة الرقمية”.

وتركزت المناقشات على الدور الحيوي للتجارة الرقمية في تعزيز النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية لحماية البيانات وحقوق المستهلكين.

كما تم تسليط الضوء على تعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوات الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب والنساء في القطاع الرقمي.

وأكدت اللجنة حرصها على متابعة التطورات الدولية للاستفادة منها في صياغة السياسات الوطنية لدعم التجارة الرقمية وتعزيز الاقتصاد الليبي. وفي هذا السياق، من المقرر أن تطلق اللجنة في أكتوبر القادم منتدى “شباب مبدعون” في نسخته الأولى، المتخصص في التجارة الإلكترونية، ليكون منصة للشباب الليبي لاستعراض الابتكارات الرقمية ودعم المشاريع الناشئة.