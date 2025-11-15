ليبيا تشارك بمؤتمر لـ«قادة كليات الأركان الإفريقية» في رواندا

شارك وفد كلية القيادة والأركان الليبية في فعاليات المؤتمر التاسع عشر لقادة كليات القيادة والأركان الأفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث يمثل الوفد مدير كلية القيادة والأركان – عضو الرئاسة الثلاثية للمؤتمر.

ويأتي هذا المؤتمر ختامًا للأنشطة السابقة لكليات القيادة والأركان الأفريقية ضمن منظمة كليات القيادة والأركان التابعة للاتحاد الأفريقي.

والجدير بالذكر أن ليبيا تلعب دورًا هامًا في هذه المنظمة من خلال كلية القيادة والأركان، إثر النجاح الذي حققته خلال رئاستها للمؤتمر العام الماضي 2024، ما أسهم في حضور فعّال لعدد 23 وفدًا لكليات القيادة والأركان الأفريقية.

وخلال المؤتمر، تم الاتفاق على ما تم دراسته بشأن الدراسات العسكرية العليا وتبادل الخبرات بين الكليات، بهدف استمرار تعزيز المستوى الأكاديمي للضباط والارتقاء بالمنهج التعليمي بين الكليات.