ليبيا تشارك بمؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان في القاهرة

شاركت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، في المؤتمر العاشر لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب بالقاهرة.

وتناول المؤتمر عدة محاور، منها متابعة توصيات المؤتمر السابق، ودور المواقع الشرطية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير البرامج التدريبية لمنتسبي الشرطة، وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

هذا وعُقد المؤتمر في القاهرة بتنظيم من وزارة الداخلية المصرية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومثّل الوزارة عميد صلاح المنير العربي، مدير مكتب حقوق الإنسان وعميد دكتور عمر محمد دمورو، رئيس قسم التعليم والتثقيف ونشر الوعي .