ليبيا تشارك بمؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة في أديس أبابا

شارك وفد من وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، في مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة ورؤساء الأركان وقوات التدخل السريع للشرق الأفريقي، الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وركز المؤتمر على “مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، حيث اتفق الحاضرون على تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تأسيس عمليات مشتركة والتوافق على خارطة طريق استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار”.

هذا وترأس الوفد، وكيل الوزارة العقيد عبدالسلام الزوبي، وآمر الاستخبارات العسكرية محمود حمزة، ورئيس ركن الحدود وآمر قوة مكافحة الإرهاب.