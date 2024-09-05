ليبيا تشارك بملتقى اقتصادي في اسطنبول

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة رمضان أبوجناح، في افتتاح ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الثالث والعشرون في اسطنبول والمعرض الثاني للسياحة العلاجية والطبية والمعرض الثاني لمستحضرات العناية التجميلية والمعدات الطبية، بتنظيم من جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية “تراب اكسبو”.

وتم خلال هذه الدورة من الملتقى، “اختيار ليبيا كضيف شرف، التي يشارك فيها أكثر من 150 شركة متخصصة، وأكثر من 300 خبير في مختلف المجالات الطبية”.

وخلال كلمته، أعرب وزير الصحة، “عن تطلعه إلى أن ينجح الملتقى في توسيع دائرة التعاون والشراكة وتعزيز الابتكار في المجال الصحي، بين الدول المشاركة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين”.

وأذاف “بأن التحديات الصحية التي نواجهها اليوم لا تعرف حدودًا جغرافية، وهذا يتطلب منا تعزيز التعاون بين جميع الدول والجهات المعنية، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نعمل معًا لبناء نظم صحية قوية ومرنة ، قادرة على التكيف مع الأزمات وتحقيق العدالة الصحية للجميع، من خلال بناء الشراكات بين وزارات الصحة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المشتركة التي نسعى إليها جميعًا”.

هذا وسجل خلال الجلسة الافتتاحية مشاركة أكثر من 700 شخص، بحضور عدد من السفراء والقناصلة العرب بتركيا ورؤساء الغرف التجارية والعربية ورجال أعمال وأطباء ومختصين في قطاع الصحة والسياحة العلاجية.