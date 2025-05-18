ليبيا تشارك بملتقى «الأدب الشعبي العربي» في تونس وتبرز تاريخها الثقافي العريق

شاركت ليبيا في فعاليات الدورة الأولى للملتقى الأول لروابط الأدب الشعبي في الدول العربية، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في مقرها بتونس يومي 14 و15 مايو الجاري.

وجاءت مشاركة ليبيا ضمن مشروع تثمين الثقافة الشعبية في البلدان العربية، الذي أطلقته المنظمة بهدف تعزيز الوعي بالثقافة الشعبية العربية وإبراز أبعادها الحضارية والاجتماعية.

وشهد الملتقى حضور عدد من الباحثين المختصين في الثقافة الشعبية من عدة دول عربية، من بينها تونس، الكويت، قطر، فلسطين، عمان، موريتانيا، مصر، العراق، الجزائر، اليمن ولبنان.

وناقش المشاركون مجموعة من المواضيع المتعلقة بالأدب الشعبي، منها مؤشرات التواصل في الثقافة الشعبية العربية، ودور الثقافة في تنمية الوعي الاجتماعي وتعزيز التنمية، بالإضافة إلى التماثل في بنى التعبير الفني للأدب الشعبي في مختلف الأقطار العربية، وأهمية الروابط الأدبية والمجتمع المدني في دعم هذا النوع من الأدب.

ومثّلت ليبيا وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور خليفة احواس، استعرض خلالها تجربة مركز المأثورات الشعبية، مشيراً إلى تاريخ ليبيا العريق في أندية الشعر الشعبي والاهتمام بالتراث الثقافي، كما أبرز عناصر الثقافة الشعبية التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية الليبية.