ليبيا تشارك بمناقشات حول قضايا «المرأة والشباب» في نيويورك

اختيرت شهد الخراز، البالغة من العمر 24 عامًا من مصراتة، كإحدى خريجات برنامج رائدات التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من قبل مكتب الأمم المتحدة للشباب، للمشاركة في دورة لجنة وضع المرأة في نيويورك، حيث تم مناقشة قضايا المرأة والشباب.

وعند عودتها إلى ليبيا، قالت الخراز: “مشاركتي في مناقشات الأمم المتحدة حول قضايا المرأة والشباب لم تكن بالتجربة العادية، فهي فرصة فتحت أمامي آفاق جديدة لفهم عملية صنع القرار على المستوى العالمي وأهمية دور المجتمع المدني في تشكيل السياسات التي تؤثر على ملايين الأشخاص”.

هذا “وعُقد المؤتمر في شهر مارس الماضي حيث جمع نشطاء من الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تدعم التنمية على مستوى العالم”.