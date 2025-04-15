ليبيا تشارك بندوة دولية في الصين حول «إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين»

بدعوة رسمية من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، شارك مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الليبية، خالد أبـوخريص، في أعمال الندوة الدولية التي عقدتها جامعة الشؤون الخارجية الصينية، يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2025، تحت عنوان: “مجتمع المصير المشترك للبشرية وتدريب الدبلوماسيين الشباب”.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب أبـوخريص، عن “بالغ تقديره للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التأهيل والتدريب الدبلوماسي، لما لذلك من دور محوري في دعم جهود بناء السلام وترسيخ مفاهيم التفاهم المتبادل بين الشعوب”.

وشدّد على “التزام معهد الدراسات الدبلوماسية الليبية بتطوير برامج نوعية تُعنى بإعداد كوادر دبلوماسية شابة، قادرة على تمثيل ليبيا بكفاءة عالية، والإسهام الإيجابي في المحافل الإقليمية والدولية”.

وتأتي هذه المشاركة “ضمن جهود المعهد الرامية إلى تعزيز حضوره على الساحة الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية والدبلوماسية الرائدة، بما يسهم في دعم مسيرة الدبلوماسية الليبية الحديثة وتوسيع آفاق التعاون المشترك”.