ليبيا تشارك بورشة عمل حول «الميزانية المستجيبة لاحتياجات الأطفال» في تونس

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 6 يوليو 2025 - 20:49 | آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 20:50 نُشر: الأحد، 6 يوليو 2025 - 20:49
ليبيا
وزارة الداخلية
دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والإنساني

شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ورشة عمل نُظّمت بجمهورية تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ناقشت إعداد الميزانية المستجيبة لاحتياجات الأطفال، وذلك في إطار دعم السياسات الاجتماعية الشاملة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات تخطيط وتخصيص الموارد المالية بشكل فعّال، بما يضمن تلبية احتياجات أطفال ليبيا، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تراعي حقوق الطفولة.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية تأكيدًا على التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والإنساني، وخاصة في ما يتعلق بحماية الطفولة وتعزيز رفاه الأطفال.

آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 20:50
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