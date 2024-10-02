ليبيا تشارك بورشة عمل حول نزع السلاح في مصر

شارك مدير عام إدارة شؤون الإمداد بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع الأول لورشة العمل حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة .

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية المكلفة، تأتي هذه الورشة “في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام وزارة الداخلية بتعزيز التعاون مع الدول العربية والمشاركة الفعالة في المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى دعم السلام والتنمية المستدامة”، وفق بيان الوزارة.

هذا وعقدت الورشة صباح أمس، 1 أكتوبر 2024، و”جاءت هذه المشاركة بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، “الذي وجه بترشيح ممثل عن وزارة الداخلية للمشاركة في هذا الحدث الهام”.