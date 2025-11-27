ليبيا تشارك خبراء شمال أفريقيا في تطوير «السياسات الرقمية»

شاركت عضو لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب، أسماء الخوجة، في الاجتماع السنوي التاسع لشمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، الذي نظمته منظمة IGF العالمية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة نخبة من الخبراء الليبيين والدوليين في مجال الاتصالات.

وعلى هامش الاجتماع، شاركت الخوجة في جلسة حوارية ضمن المسار البرلماني، بحضور أعضاء برلمانات دول شمال أفريقيا، حيث أكدت خلال مداخلتها على دور المؤسسات التشريعية في وضع إطار قانوني ينظم الفضاء الإلكتروني، وأهمية تعزيز الاندماج الرقمي بين دول المنطقة وتطوير منظومتها الرقمية.

وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعداد حزمة تشريعات تشمل قانون حماية البيانات، وقانون الشمول المالي، وقانون الأمن السيبراني، وقانون الذكاء الاصطناعي، وقانون حق الوصول إلى المعلومة، بهدف وضع أسس تنظيمية متكاملة للفضاء الإلكتروني في شمال أفريقيا.

ويستمر الاجتماع السنوي لشمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت على مدى ثلاثة أيام، ويتناول آخر المستجدات والتحديات في مجال الاتصالات الرقمية وحوكمة الإنترنت في المنطقة.

هذا وبدأت اجتماعات حوكمة الإنترنت في شمال أفريقيا منذ نحو عقد، ضمن جهود منظمة IGF العالمية لتوحيد سياسات الإنترنت وخلق مساحة للتعاون بين البرلمانات والهيئات الرقمية والقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير تشريعات حماية البيانات والأمن السيبراني وتعزيز الشمول المالي.