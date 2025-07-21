ليبيا تشارك في أعمال «اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية» في الجزائر

شاركت هيئة الرقابة الإدارية، ممثلة في رئيسها عبد الله قادربوه والوفد المرافق له، في أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والتي انطلقت في العاصمة الجزائرية خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو 2025، تحت شعار: “استرداد الموجودات: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من أجل إفريقيا قوية ومتحدة ضد الفساد“.

وحضر الجلسة الافتتاحية سفير ليبيا لدى الجزائر، صالح همة، إلى جانب رؤساء وممثلي الهيئات الرقابية من مختلف الدول الإفريقية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ضمن إطار اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يعزز من قدرة الدول الإفريقية على مواجهة تحديات الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.

ويُعد اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية منظمة دولية مستقلة، تُعنى بتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في مجال العمل الرقابي، والتحقيق في قضايا الفساد، وجمع الأدلة، بما يخدم جهود العدالة والتنمية في القارة.