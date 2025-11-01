ليبيا تشارك بأعمال «منظمة التعاون الإسلامي» في تركيا

شاركت ليبيا في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، التي انطلقت اليوم السبت بمدينة إسطنبول، الجمهورية التركية

ومثّل ليبيا في هذه الدورة كلّ من الملحق التجاري في إسطنبول، عمر درهوب، ومسؤول ملف الكومسيك بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عصام الملهوف، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، خيري العالم.

وتناقش الدورة الحالية البرنامج التنفيذي لعام 2025، إلى جانب استعراض آخر التطورات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على أوضاع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء والتعاون في مشروعات التحول الرقمي.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة باعتماد مشروعات القرارات تمهيدًا لعرضها على الجلسة الوزارية المقررة يوم الاثنين المقبل، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في المنظمة.