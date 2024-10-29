ليبيا تشارك في أعمال الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي

بمشاركة ليبيا، انطلقت، الاثنين، أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الأول للبرلمان العربي التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد احمد اليماحي.

وشارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي حسن الطاهر البرغوثي، أبو صلاح شلبي، عبدالسلام نصية، أحلام اللافي.

و ناقشت الجلسة عدد من القضايا التي تخص الشأن العربي في مقدمتها القضية الفلسطينية ، بالإضافة إلى العدوان الصهيوني على قطاع غزة و لبنان، وما ترتب عليه من إبادة جماعية و تهجير قسري على مدار أكثر من عام في أبشع جريمة إنسانية عرفها التاريخ .

ورفض البرلمان العربي أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، مؤكدا التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب العدوان.

وأقر البرلمان العربي بالإجماع، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).