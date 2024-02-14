ليبيا تشارك في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

انعقدت في العاصمة العراقية بغداد أمس، أعمال الدورة الثالثة والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة عضو مجلس النواب الدكتور” عبد السلام نصية ” ممثلا لدولة ليبيا.

وتضمنت أعمال الدورة وفقاً للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” إقرار جدول أعمال الدورة الذي تضمن تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة.

كما ناقش المشاركون تقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، وإعادة تشكيل اللجان الخاصة ومن ضمنها الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية، ومناقشة جدول أعمال الدورة القادمة للجنة ومشروع جدول أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وأوصت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بالموافقة على تقرير الأمين العام وتقرير لجنة التميز البرلماني العربي، ورفعهما إلى المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليهما.

كما رحبت اللجنة بالدعوة المقدمة من الشعبة البرلمانية الجزائرية لاستضافة المؤتمر القادم في أواخر شهر أبريل من العام الجاري.

وطالب ممثل مجلس النواب الدكتور ” عبد السلام نصية ” خلال المناقشات أن تكون القضية الفلسطينية وما يتعرض له أهلنا في غزة من أولويات مؤتمر الاتحاد البرلماني القادم.

يشار أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي شُكلت عقب المؤتمر الثالث عشر للاتحاد، ومن أبرز مهامها متابعة عمل الأمانة العامة للاتحاد ودراسة مقترحات الشعب البرلمانية.