ليبيا تشارك في أعمال اللجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي

شاركت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في أعمال اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.

وأكدت ليبيا من خلال كلمتها التي. ألقاها الوزير المفوض عصام عمران بن زيتون، “على أهمية الوصول إلى هدف إزالة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعت الدول الحائزة لهذه الأسلحة إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية”.

وشددت ليبيا “على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى تهديدات وزير الكيان الصهيوني المحتل الخطيرة بشأن استعمال الأسلحة النووية ضد المدنيين في غزة، كما أشارت إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، إلى جانب التدمير الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، كما أدانت الاعتداءات على المقدسات الدينية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات المستمرة”.

وجددت ليبيا التأكيد على “أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تخليها الطوعي عن برنامجها النووي في سنة 2003، على أمل أن تقتدي بها الدول الأخرى، ومرحبة بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض المباشر بين الأطراف المعنية”.

ودعت ليبيا إلى “تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات لمواجهة التهديدات السبرانية”.