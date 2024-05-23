ليبيا تشارك في إطلاق الحوار الإفريقي – الخليجي لتنظيم العمالة الوافدة

شارك وزير العمل والتأهيل علي العابد، في مؤتمر إطلاق الحوار الإفريقي – الخليجي بشأن تنظيم العمالة الوافدة، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلي 33 دولة.

وأكد العابد خلال كلمته على أهمية حوكمة تنقل اليد العاملة الوافدة، مشيرا للإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل الليبي والحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية.

وتطرق العابد إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين لأعمالهم ومصادر رزقهم.

وافتتح الجلسة وزير العمل بدولة قطر، علي بن صميخ المُري، والسفيرة ميناتا سامات ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلي منظمات “العمل الدولية” و”الهجرة الدولية”، و”المفوضية الأفريقية”، والمجتمع المدني، وخبراء وأكاديميين.