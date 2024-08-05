ليبيا تشارك في اجتماع إفريقي لمناقشة تعزيز العمل والتوظيف

شارك وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مع عدة دول إفريقية، في أعمال الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والعملاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي ناقش استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والعمل والتوظيف الأخلاقي.

وبحسب بيان للوزارة، “شارك في الاجتماعات أكثر من 300 خبير من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وحملت هذه الدورة عنوان “الأجندة الاجتماعية 2063: تعزيز النظم البيئية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وتم التركيز في المناقشات على الموضوعات المتعلقة بسياسات الاتحاد الأفريقي في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية”.

هذا وكان الوفد المشارك برئاسة كلا من وكيل التنمية والتطوير إبراهيم كشيره والخبير الاجتماعي بالوزارة علي فرج.

وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والتوظيف بأديس… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤