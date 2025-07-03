ليبيا تشارك في اجتماع «البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية» في مصر

شارك المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الاجتماع الإقليمي للبرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية للفترة 2025–2030، الذي انعقد خلال 28-30 يونيو 2025 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين من 15 دولة عربية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية مثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بهدف تعزيز التعاون العربي وصياغة آلية موحدة للاستعداد لمواجهة الكوارث البحرية والتخفيف من آثارها.

وتضمن الاجتماع عروضًا لتجارب الدول المشاركة، حيث قدم الوفد الليبي عرضًا حول آثار إعصار دانيال على مدينة درنة، مستعرضًا جهود المركز الوطني في إدارة الأزمة والاستجابة لها.