ليبيا تشارك في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

شارك، صباح اليوم الاربعاء، وفد اللجنة الأولمبية الليبية في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية.

حضر هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق و الأمين العام للجنة المهندس خالد الزنكولي .وتابع الاجتماع عددا من الشخصيات القيادية الرياضية من دول العالم أبرزهم توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية .

وافتتح الاجتماع السيد مصطفى بالرأف رئيس «AnocA» بحضور عدد 53 دولة إفريقية .

ونوقش في الاجتماع عدد من المواضيع التي تهم الرياضة الأولمبية في القارة الأفريقية والعالمية أبرزها الألعاب الأفريقية المقبلة والالعاب الشاطئية الأفريقية وآخر الاستعدادات لاولمبياد الشباب المقبل في داكار بالسنغال .