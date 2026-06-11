ليبيا تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«الاتحاد البرلماني العربي»

شارك عضو مجلس النواب الليبي الدكتور عبد السلام نصية، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء.

وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مبادرة مقدمة لتعزيز التعاون البرلماني المشترك في إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في دعم التنسيق التشريعي وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والإسلامية.

كما بحثت اللجنة الطلب المقدم من مجلس الجمعية البرلمانية لاتحاد الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بشأن منح الاتحاد البرلماني العربي صفة مراقب لديها، في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني على المستوى الدولي.

واستعرض الاجتماع كذلك تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول أعمال الدورتين السابقتين، إلى جانب تقرير اللجنة الدبلوماسية المتعلق بمقترح تعديل آلية التصويت على بند الطوارئ، بما يضمن تطوير آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد.

وشمل النقاش متابعة إجراءات ترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في إطار التنسيق العربي لدعم التمثيل البرلماني في المنظمات الدولية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مجلس النواب الليبي لتعزيز الحضور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.