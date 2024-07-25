ليبيا تشارك في اجتماع حول جهود السلام في السودان

شارك وفد ليبيا في الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جيبوتي، برئاسة الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد الباعور، في كلمته، على أهمية حل الأزمه السودانية ورفض التدخل الخارجي، كما حث الأطراف السودانية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح لدخول المساعدات الإنسانية العاجله وإطلاق حوار شامل يضفي إلى عودة الأمن والاستقرار.

كما أكد على وقوف ليبيا بجانب الأشقاء السودانيين فى كل الظروف لتحقيق للسلام و إنهاء الصراع القائم في السودان الشقيق.