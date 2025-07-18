ليبيا تشارك في اجتماع مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية

شارك رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية في ديوان مجلس النواب، فارس رزق، ممثل المنطقة الشمالية في مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية، في الاجتماع الثاني للجنة التدريب، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي المباشر.

وناقش الاجتماع عدة ملفات أبرزها: سياسة التدريب بالمجلس، ومقترح التدريب الافتراضي، والتعاقد مع مركز الدراسات البرلمانية في البرلمان الكيني، حيث تم اعتماد التعاقد ليُنفذ بشكل ربع سنوي.

كما تم بحث الشروط المرجعية للتدريب، والتحديات التي تواجه اللجنة، إلى جانب تحديد احتياجات الأقاليم الإفريقية المختلفة في مجال التدريب.

وفي ختام الاجتماع، تم إقرار سياسة التدريب بالإجماع، وتحديد يوم 24 من الشهر الجاري موعدًا لاجتماع مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية.