ليبيا تشارك في اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب

تشارك دولة ليبيا بوفد رفيع المستوى في أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الـ27 بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس الوفد المشارك وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية نصر الدين ميلاد الفزاني.

وانطلقت فعاليات الاجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة وزير التراث والسياحة بسلطنة عُمان، وبحضور وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء، وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية المعنية بالسياحة.

وفي إحاطته، تطرق وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى اهتمام حكومة الوحدة الوطنية من خلال برنامج عودة الحياة الذي كان له الأثر الإيجابي في كل القطاعات وذلك بتنفيذ المشاريع المختلفة التي تخدم قطاع السياحة بطرق مباشرة وغير مباشرة وهذا جعل قطاع السياحة يتعافى وينتعش وعادت ليبيا واجهة سياحية وقبلة للسائحين.

وأشار الوزير إلى تنوع السياحة في ليبيا التي تشمل السياحة الثقافية والصحراوية والترفيهية والسياحة الرياضية.

وتناول الفزاني في كلمته اعتماد وزارة السياحة والصناعات التقليدية الدليل الإرشادي للسياحة الميسرة التي تقوم على تيسير احتياجات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وحث المجتمعين على الاسترشاد بها.

كما تطرق الوزير إلى الاهتمام بالآثار وصيانتها وترميمها وأن تتحمل المنظمة العربية للسياحة وجامعة الدول العربية مسؤوليتها تجاه ذلك لما لحق بهذه المقومات التاريخية والأثرية من أضرار في بعض الدول العربية جراء الأزمات السياسية والأمنية والكوارث الطبيعية.

هذا ويناقش الاجتماع عديد الموضيع التي تخدم السياحة العربية من أهمها موضوع الابتكار السياحي والسياحة الذكية، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة والتغييرات المناخية وأثرها في القطاع السياحي العربي، وتعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي.