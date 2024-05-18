ليبيا تشارك في اجتماع وزراء الصناعة والمعادن الأفارقة

شارك وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، في اجتماع وزراء الصناعة والمعادن والسياحة بدول الاتحاد الإفريقي، المنعقد بالعاصمة مالابو في غينيا الاستوائية.

ويهدف الاجتماع إلى تطوير آليات التنسيق بين دول الاتحاد، وتوظيفها بشكل يساهم في جعل قارة إفريقيا إحدى القوى الاقتصادية الرئيسة على الخارطة العالمية.

ويشارك في الاجتماع ممثلو 36 دولة بحضور القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى غينيا الاستوائية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ومدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.