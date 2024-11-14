ليبيا تشارك باجتماع وزراء النقل العرب في الإسكندرية

شاركت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع (37) لمجلس وزراء النقل العرب الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي عقد الأربعاء في الاسكندرية.

وجاءت المشاركة الليبيبة من خلال حضور كل من وكيل الوزارة لشؤون النقل البري و رئيس مصلحة النقل البري، بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما شارك عدد من وفود الدول العربية، وعدد من المنظمات الرائدة في مجال النقل، وذلك بتاريخ 13 نوفمبر 2024 في مدينة الإسكندرية.

وأكد الحاضرون على جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي توليها لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه

وأشادوا بدور الدول الاعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والنقل البحري والجوي.

كما تم تسليط الضوء على مبادرة استحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.