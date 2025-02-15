ليبيا تشارك بالاجتماع التحضيري لـ«مجلس وزراء الداخلية العرب» في تونس

في إطار الاستعدادات لعقد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقررة غدا الأحد في تونس، عُقد اليوم اجتماع تحضيري بمقر الأمانة العامة للمجلس، بمشاركة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وبحضور وفود من كافة الدول العربية.

ترأس وفد ليبيا في الاجتماع لواء عبد الحميد التواتي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وضم الوفد في عضويته كلًّا من لواء نور الدين الشعلالي رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ولواء أبو مدين الخالقي رئيس مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات والتعاون الدولي، وعميد إدريس المسلاتي، ممثل مكتب وزير الداخلية، والسيد ناصر الزناتي، مسؤول ملف المجلس بإدارة العلاقات والتعاون الدولي.

ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الخطط الأمنية العربية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن السيبراني، والسلامة المدنية، إلى جانب إعداد مشاريع القرارات اللازمة لاعتمادها من قبل وزراء الداخلية العرب خلال الدورة المقبلة.

استعدادًا لانعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقدها غداً الأحد 16 فبراير 2025 في تونس،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥