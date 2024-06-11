ليبيا تشارك في الاجتماع الثمانين لسياسات الانترنت في راوندا

شاركت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، في أعمال الاجتماع الثمانين لسياسات الإنترنت، الذي تعقده منظمة ( ICANN ) في العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 9- 13 يونيو الجاري.

وذكرت الهيئة على موقعها الرسمي، أن المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الإنترنت، بما في ذلك التطورات التقنية المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية مواكبة السياسات والأطر التنظيمية لهذا التسارع.

كما ناقش وفد الهيئة مع الخبراء المشاركين آخر المستجدات في حوكمة المسارات الناقلة للبيانات عبر الإنترنت، بهدف تعزيز السيادة الرقمية للدولة الليبية من خلال توطين حركة البيانات.

وتسعى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لوضع الضوابط والاجراءات اللازمة لتنظيم تدفق المعلومات عبر الشبكات الوطنية، وإمكانية بناء نقاط تبادل إنترنت محلية.

وأكد المجتمعون، أن السيادة الرقمية تعتمد بشكل كبير على قدرة الدول على التحكم بمسارات البيانات، التي تمر عبر بنيتها التحتية الرقميةن مما يعزز قدرتها على حماية معلوماتها الحساسة وتأمينها.