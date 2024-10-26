ليبيا تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، السبت، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول الاجتماع الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على النمو الاقتصادي العالمي وسبل معالجتها.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية للمؤسستين، وتقرير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية التسييرية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

كما تم اعتماد قرارات لجنة الإجراءات المشتركة (JPC) المتعلقة بالمؤسسات التابعة للبنك الدولي، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسة التنمية الدولية (IDA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).