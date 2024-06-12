ليبيا تشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض في نظام الافضليات التجارية  

اختتمت في مدينة اسطنبول التركية أمس الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الافضليات التجارية، بحضور الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية عمر درهوب، ومنسق العلاقات الدولية عزالدين مصدق، ومشاركة رؤساء الوفود للدول الاعضاء للمنظمة.

وترأس الجلسة الختامية وزير التجارة التركي عمر بولات، حيث أدان خلالها المشاركون، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني.

وأكد رؤساء الوفود على عمق العلاقات والتعاون القائم بين الدول الأعضاء، وأهمية توسيعه للوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة لكافة الدول، كما تمت دعوة الدول الأعضاء التي لم توقع او تصدق على اتفاقيات نظم الافضلية التجارية للتوقيع في أقرب وقت ممكن.

واتفق المجتمعون، على تسهيل الإجراءات التجارية والجمركية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وتحسين جودة الضوابط بطريقة منسقة دولياً من أجل التنمية الاقتصادية ونمو التجارة الدولية، وتسهيل وعرض الفرص الاستثمارية للدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي لتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وفي ختام الجلسة تم اعتماد تقرير الاجتماع بتصويت كافة الدول وإعلان اسطنبول الوزاري المتعمد في الملحق السابع.