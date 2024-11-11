ليبيا تشارك في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية بشأن غزة ولبنان

شاركت ليبيا في أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المقرر عقدها بالرياض، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان.

ومثل الوفد الليبي المشارك في الاجتماع، عبد المطلب ادريس ثابت مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية(رئيسا)و عضوية كل من، محمد القمودي الحافي مندوب دولة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفاتح البشير بشينه القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى المملكة العربية السعودية.

وأكد وفد ليبيا المشارك على ضرورة الأخذ بمضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 19/07/2024 وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها و انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

كما دعت الدول إلى مراجعة مواقفها السابقة على ضوء هذا الرأي، خاصة تلك التي بادرت بتأييد محاولة الكيان الإسرائيلي نقل عاصمته للقدس الشريف المحتلة.

كما أكد الوفد المُشارك على أن وصف الرأي الاستشاري لممارسة الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بأنها احتلال واضطهاد يدحض ادعاء إسرائيل بأن ما تقوم به يعد دفاعاً عن النفس، و يُثبت وصف العدوان على أفعالها.