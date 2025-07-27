ليبيا تشارك في «البطولة العربية للشطرنج» بالمغرب

بدعم ورعاية وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، تشارك ليبيا في البطولة العربية الفردية للشطرنج للفئات العمرية، والتي تستضيفها المملكة المغربية بمشاركة واسعة من اللاعبين العرب.

ويمثل ليبيا في هذه البطولة لاعبون من فئة أقل من 8 سنوات حتى 18 سنة، إضافة إلى لاعبين من الفئة العمرية تحت 20 سنة، في منافسات تضم 214 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة عربية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الرياضة لتعزيز حضور ليبيا في المحافل الرياضية العربية والدولية، ودعم المواهب الشابة في مختلف الألعاب، خصوصاً في رياضة الشطرنج التي تشهد تطوراً ملحوظاً على الساحة الليبية.