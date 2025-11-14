ليبيا تشارك في الدورة الخامسة للجنة الأفريقية للمهاجرين والنازحين ويستعد لتولي الرئاسة

شارك وفد دولة ليبيا برئاسة الدكتور محمد زيدان، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة المعنية بالهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، في أعمال الدورة العادية الخامسة للجنة الخاصة المعنية بالمهاجرين والنازحين داخليًا التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد انتخاب ليبيا نائبا أول لهيئة المكتب التنفيذي، لتباشر بذلك أعمالها التي ستستمر لمدة سنتين، مع الإشارة إلى أن ليبيا ستتولى رئاسة اللجنة في الدورة القادمة.

وتتولى اللجنة الوزارية خلال أعمالها اعتماد تقارير الخبراء والمقررات التي سترفع لاحقًا إلى مؤتمر القمة الأفريقي المزمع عقده في فبراير 2026، حيث تناقش اجتماعات اللجنة القضايا المتعلقة بالمهاجرين والنازحين في أفريقيا، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ووضع حلول فعالة لهذه التحديات الإنسانية.