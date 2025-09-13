ليبيا تشارك في الدورة غير العادية للمؤتمر العام لـ«الألكسو»

شاركت دولة ليبيا في الدورة غير العادية (الدورة الثامنة) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، ممثلة بالأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، وعضو المجلس التنفيذي بالمنظمة، واختصاصية برامج بالشعبة العربية، ومدير مكتب الأمين العام.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ركزت الدورة على مناقشة تعيين مدير عام مساعد للمنظمة، إلا أنه وبسبب عدم توفر مرشحين، تقرر إعادة فتح باب الترشيح ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، لعرض الترشيحات في الدورة العادية (28) للمؤتمر العام المزمع عقدها في سلطنة عمان خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكدت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم أن مشاركتها في المحافل الدولية تعكس التزام ليبيا بدعم التعاون العربي في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

