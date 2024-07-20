ليبيا تشارك في الدورة (45) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بغانا

شارك وفد ليبيا في الدورة (45) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى ممثلاً عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقش المجلس عدداً من البنود والملفات المهمة ومنها ملف التنمية وتعزيز هياكل الاتحاد الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس بشأن تسريع عملية التكامل والشراكات الاستراتيجية.

وألقى الوكيل كلمة أبدى فيها الملاحظات حول مختلف البنود التي استعرضها المجلس، كما أكد على موقف ليبيا حول بعض المسائل المعروضة ومشاركتها في اعتماد ومتابعة تنفيد مقررات المجلس وأجهزة الاتحاد الأفريقي.

وعلي هامش الاجتماع عقد الوكيل لقاء ثنائيا مع ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة، حيث تناول الاجتماع مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى الثنائي، والتنسيق حول المواضيع الإقليمية والقارية المطروحة على أجندة المجلس التنفيذي.