ليبيا تشارك بـ«المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب» في تركيا

شارك عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالسلام نصية، بصفته عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في المؤتمر البرلماني العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري، في مدينة إسطنبول التركية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور البرلمانات في وضع استجابات تشريعية شاملة ومنسقة لمواجهة التهديدات الإرهابية المتطورة، مع التركيز على العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وتقاطع الإرهاب مع النزاعات المسلحة.

كما يسعى المؤتمر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تيسير الحوار وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية والجمعيات البرلمانية الإقليمية، بما يسهم في توحيد الأطر القانونية وآليات الرقابة.

ويركز المؤتمر كذلك على اعتماد سياسات تراعي حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، من خلال رفع وعي البرلمانيين بالأدوات والاستراتيجيات والمعايير الدولية ذات الصلة لضمان توافق التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين.

كما يهدف إلى دعم صياغة توصيات برلمانية عملية تُسهم في الاستعراض المقبل للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عام 2026، بما يعكس أولويات واحتياجات البرلمانات التشريعية والرقابية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، تناول الدكتور عبدالسلام نصية إشكالية غياب تعريف دولي متفق عليه للإرهاب، مشيرًا إلى أن العالم لا يزال يفتقر إلى تعريف شامل ودقيق رغم جهود مكافحة الظاهرة على مدى عقود، حيث تعتمد كل دولة أو منظمة تعريفًا يخدم مصالحها السياسية والأمنية، مما يؤدي إلى مفاهيم فضفاضة وغير محددة.

وأكد نصية أن المؤتمر تجاهل موضوع إرهاب الدول، بالإضافة إلى إغفال معاناة آلاف الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير مدينة غزة بالكامل، مشددًا على أن هذا التجاهل يُضعف من مصداقية الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.

ويستمر المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء لمدة يومين، بمشاركة عدد من البرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.