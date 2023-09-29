ليبيا تشارك في المؤتمر الدَّوليّ لإحياء الذكرى العشرين لاتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة

شاركت ليبيا في المؤتمر الدولي لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيز التنفيذ، والذي عقد في مدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة أكثر من 168 دولة.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” ترأس الوفد الليبي كل من وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” ووزير العدل “حليمة البوسيفي” بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء “الطاهر الباعور” والقنصل العام في باليرمو “الطاهر عكرة”.

وخلال المؤتمر، شاركت ليبيا في عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت مختلف جوانب مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، والمخدرات، والإتجار بالبشر.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر تأكيداً على التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.