ليبيا تشارك في الملتقى الثقافي الثاني بالقاهرة

وقال: الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن الملتقى يُعد فرصة متميزة للطلاب للتعرف على الثقافات الأخرى من مختلف جوانبها، بما يسهم في زيادة وعيهم بقيم التنوع والتعددية وقبول الآخر، مؤكدًا أن نجاح الطلاب في مشوارهم الدراسي أو الوظيفي يستلزم معرفة ثقافات أخرى وطرق جديدة والانفتاح على العالم الخارجي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن من أهداف جامعة القاهرة انفتاح طلابها على ثقافات الشعوب الأخرى، مشيرًا إلى أن دور الجامعة ليس تعليميًا فقط بل لابد أن يكون لها دور في توسيع آفاق الطلاب الثقافية وفتح قلوبهم وعقولهم على الثقافات الأخرى للشعوب من حولنا. محتوى ذو صلة سياسة الغذاء.. العالم عبر صحن الطعام

ومن جانبها، قالت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن الملتقى يتضمن فقرات وعروضًا إبداعية متنوعة تعبر عن الطبيعة المنفردة لكل دولة مثل العروض التراثية، والفقرات الفنية الفلكلورية. ويشارك في الملتقى عدة دول منها الكويت، والسعودية، والإمارات، وليبيا، والأردن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، واليمن، والصومال، والسودان، وتشاد، واريتريا، والصين، ورومانيا.