ليبيا تشارك في «الملتقى العلمي» حول «حماية الطفل من مخاطر الإنترنت»

بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، شارك مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، بهلول شنانة، في الملتقى العلمي الأول الذي نظّمته جامعة الريادة العالمية بالتعاون مع أكاديمية الدراسات العليا، تحت عنوان حماية الطفل من مخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت.

وتضمّن الملتقى “ورقات عمل قدمها عدد من الباحثين، بالإضافة إلى نقاشات تناولت التحديات المرتبطة باستخدام الأطفال للإنترنت كما ركّز الملتقى على أهمية التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ وغير الآمن ووضع حلول مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة”.