ليبيا تشارك في المنتدى الحضري لإفريقيا في أديس أبابا

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، في المنتدى الحضري لإفريقيا، الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وخلال المنتدى، “زار الوزير، المعرض المصاحب الذي تضمن مشاريع وابتكارات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، كما شارك في جلسات حوارية مع المسؤولين الأفارقة والخبراء الدوليين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المدن الأفريقية في طريقها نحو التنمية المستدامة”.

هذا وتأتي مشاركة ليبيا في هذا المنتدى في إطار سعيها لتعزيز التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وكذلك لتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الإنمائية لأجندة 2063.

ورافق الوزير في هذه الزيارة وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعظومة.

وجاء المنتدى بعنوان “التحضير المستدام من أجل تحول إفريقيا- أجندة 2063″، ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال تبادل الخبرات ووضع خطط مستقبلية لتحقيق الأهداف الإنمائية.