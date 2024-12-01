ليبيا تشارك في «المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب»

بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، شارك عضو المجلس السياسي بالحزب الديمقراطي علي أبوزيد، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، والذي عُقد بمدينة جوهاي بالصين خلال الفترة 27- 28 من شهر نوفمبر 2024م، بحضور عربي واسع.

وبحسب ما نشرت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، شهدت الدورة الثالثة للمنتدى مشاركة ما يقارب من 100 شخصية عربية شابة، “وتناولت قضايا تتعلق بتشارك الشباب العربي الصيني في مبادرة الحزام والطريق، وآفاق التبادل الفكري والمعرفي والتقني ضمن مبادرة الحضارة العالمية التي تطرحها الصين، وأوضاع الشرق الأوسط والدور الصيني”.

وشارك أبوزيد، بكلمة “تناولت أهمية التشارك بين الصين والدول العربية من خلال مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الحضارة العالمية”.

وأشار في كلمته إلى “أهمية تطوير الدور الصيني فيما يتعلق بأوضاع المنطقة العربية، ليُسهم في كسر الهيمنة الغربية، ويفتح الآفاق لنظام دولي متعدد الأقطاب، وأكثر اتزانا وعدلا”.