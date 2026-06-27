ليبيا وروسيا تبحثان التعاون في المجال «القضائي والعدلي»

تشارك وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم في فعاليات المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر، المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو، وذلك تلبية لدعوة من وزير العدل في الاتحاد الروسي.

ويشهد المنتدى مشاركة 24 وزير عدل من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات القانون وإنفاذ العدالة، في إطار نقاشات دولية موسعة حول مستقبل الأنظمة القانونية.

ويناقش المنتدى عدداً من القضايا القانونية الدولية الراهنة، من أبرزها تطور القانون الدولي في ظل المتغيرات العالمية، والتنظيم القانوني للتطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير التقنيات الحديثة على خدمات المساعدة القانونية.

ويُعد المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبورغ أحد أبرز المنصات القانونية العالمية، حيث يجمع مسؤولين وخبراء من دول متعددة بهدف تعزيز التفاعل بين النظم القانونية وتطوير أطر مشتركة للتعامل مع القضايا الدولية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في المجالين القضائي والقانوني.

ويهدف المنتدى إلى الإسهام في تطوير القانون الدولي وتعزيز التعاون بين الدول في المجالات العدلية، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالين الرقمي والتقني.

وعلى هامش المشاركة، عقدت وزيرة العدل الليبية اجتماعاً مع وزير العدل الروسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.

وتناول اللقاء ملفات تتعلق بتبادل الخبرات القضائية، والتعاون في مجالات الطب الشرعي، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.