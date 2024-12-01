ليبيا تشارك في برنامج «المشاعر المقدسة» بالسعودية

أعلنت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية عن وصول وصل وفد الهيئات القيادية لمجالس الشباب المحلية إلى مكة المكرمة، وذلك لتمثيل ليبيا في فعاليات برنامج “المشاعر المقدسة” بنسخته العاشرة.

وترأس الوفد الليبي عبدالسلام أبوسبيحة مدير مكتب شؤون وزير الشباب، كما تنظم الفعالية وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية.

هذا وانطلقت فعاليات البرنامج مساء السبت بدءاً بعدد من الزيارات لمتحف الوحي و متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة، كما تستمر فعاليات البرنامج إلى غاية الثامن من شهر ديسمبر المقبل عبر عدة محطات في مدن مكة المكرمة و جدة والمدينة المنورة.