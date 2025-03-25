ليبيا تشارك في بيان «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» حول «حالة المناخ»

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “ليبيا شاركت في بيان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي في سنة 2024 م ( مطبوع المنظمة رقم 1368 )”.

وأوضح المركز أن “البيان السنوي عن حالة المناخ العالمي عبارة عن تقرير تقوم المنظمة بإصداره سنوياً بمساهمة الدول الأعضاء، مراكز البيانات، وكالات الأمم المتحدة وغيرهم، حيث يقوم كل عضو بالمنظمة من خلال منسقه الوطني المعني بالدخول إلى منصة مخصصة عبر الإنترنت لجمع البيانات والمعلومات بخصوص الظواهر المتطرفة والشديدة التأثير، واستناداً لهذه البيانات والمعلومات يقوم الخبراء بالمنظمة بصياغة البيان السنوي ونشره للعالم”.