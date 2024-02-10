ليبيا تشارك في جلسة الاستماع السنوية للاتحاد البرلماني الدولي

شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، تحت شعار “وضع حد للنزاعات، متطلبات مستقبل سلمي “.

واستمرت الجلسة على مدى يومين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وركزت على دور البرلمانات في وضع حد للنزاعات عبر التشريعات والتعاون مع الحكومات، وكذلك دور الدبلوماسية البرلمانية في الوقاية من النزاعات وتسويتها.

كما ناقشت الجلسة إعادة تحديد مفهوم ” الأمن “، عبر الانتقال من المقاربة المتركزة حول الدولة إلى ” نموذج أمني جديد ” يقوم على البعد الإنساني، والمنظور الجديد الذي يُقدمه النساء والشباب للمساعدة في نزع فتيل التوترات وتسوية حالات النزاع.

مثلت ليبيا في الجلسة عضو مجلس النواب الدكتورة ” سلطنة المسماري ” إلى جانب خبراء ومسؤولين من الأمم المتحدة وعدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجال حل النزاعات الدولية.