مشاركة ليبية في جلسة البرلمان العربي بالعراق

شارك عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان العربي عبد السلام نصية، ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في اللقاء الذي جمع الوفد مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، وذلك على هامش أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان العربي التي يستضيفها العراق يوم الاثنين القادم، بمقر مجلس النواب العراقي.

وخلال اللقاء، ألقى نصية كلمة عبّر فيها عن “ترحيبه باستقرار العراق وعودته إلى موقعه الريادي في العمل العربي المشترك’، مؤكداً أن “العراق، بما يحمله من إرث حضاري وإنساني عريق، وباعتباره منطلقاً للحضارة الإسلامية والعلمية إلى ربوع المعمورة، يمثل مصدر فخر لجميع العرب”.

كما شدد على أن “هذا الإرث يُحمّل الجميع مسؤولية الدفاع عن القيم الإنسانية والحق والقانون”، داعياً إلى “التكاثف للدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.