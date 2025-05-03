ليبيا تشارك بحلقة نقاش حول معاهدة «عدم الانتشار النووي» في نيويورك

شاركت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس، في حلقة نقاش عُقدت على هامش الجلسة العامة للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والتي انعقدت في مدينة نيويورك.

وخلال حلقة النقاش، قدمت أبو راس مداخلة استعرضت فيها تجربة ليبيا في نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أنه لا ينبغي الدعوة إلى نزع السلاح مع معاقبة من يختار طريق السلام.

كما أوضحت أن تفادي كارثة نووية، والوفاء بالتزامات معاهدة عدم الانتشار، يتطلب توفير ضمانات أمنية قانونية مُلزمة للدول التي تتخلى عن الأسلحة النووية، بما يكفل حماية وحدة أراضيها وسيادتها من أي عدوان.

وشددت على أهمية دعم إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز فعالية المناطق القائمة من خلال آليات تنفيذ موثوقة.

وأكدت كذلك ضرورة تقديم التزامات صريحة من الدول النووية بعدم الاستخدام الأول للسلاح النووي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الاعتماد على الردع النووي.

وفي ختام مداخلتها، دعت إلى تمكين محكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة من محاسبة المعتدين، مشيرة إلى أهمية توجيه الموارد المُقتطعة من ميزانيات الأسلحة النووية نحو تمويل العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.