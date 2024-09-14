ليبيا تشارك في فعاليات الدورة التدريبية بمركز صندوق النقد الدولي

شارك وفد ليبي في الدورة التدريبية التي ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بدولة الكويت.

وضم الوفد الليبي الذي شارك في الدورة – التي أقيمت بعنوان ” إعداد توقعات الدين العام ومسارات ضبط المالية العامة – أداة ديناميكية الدين العام (PPDFAP) – 3 مترشحين تابعين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارتي التخطيط والمالية.

وتهدف الدورة – التي شارك في فعالياتها ممثلين عن 22 دولة – إلى إمكانية قيام المشاركين فيها باحتساب ديناميات الدين العام وتحديد المحركات الرئيسية لديناميات الدين العام إضافة الى إمكانية قيامهم باحتساب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة الضرورية لبلوغ الهدف المقرر للدين العام.

كما تهدف الدورة إلى تحديد المكونات الرئيسية في تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين لتقييم مخاطر الدخول في حالة مديونية حرجة.

ويعد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الذي نظم فعاليات هذه الدورة هو مركز إقليمي تابع لصندوق النقد الدولي يستهدف البلدان الاثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية وتستضيفه وتموله دولة الكويت.

ويمثل المركز جزءً من الشبكة العالمية لصندوق النقد الدولي للمراكز الإقليمية لتنمية القدرات، المتكونة من سبعة عشر مركزاً. وقد بدأ المركز مزاولة نشاطه في 2011 وتم افتتاحه رسمياً في 2014.